Sassuolo: contro la Roma senza Doig e Thoverstd

Due assenze importanti per il Sassuolo di Davide Ballardini che, dopo la preziosissima vittoria in chiave salvezza contro il Frosinone, ha il dovere di provare a raccogliere punti anche nella ben più colplicata trasferta dell'Olimpico con la Roma. A causa della squalifica non ci saranno infatti Doig e Thoverstd, sempre titolari nelle ultime gare.

In difesa è un dubbio Toljan, mentre ha recuperato Viti.

Boloca ed Henrique si giocano un posto in mediana, mentre in avanti alle spalle di Pinamonti, favorito lo schieramento con Defrel, Bajrami e Laurientè.



