Morto Sacrati, ex patron della Fortitudo che portò al crac

E' morto venerdì a Bologna a 63 anni Gilberto Sacrati, imprenditore ed ex patron della Fortitudo basket dal 2007 al 2012, poi portata al fallimento. Attualmente era in detenzione domiciliare in seguito alle condanne nei processi sul crac delle sue società. Sfumato il progetto del 'Parco delle stelle', un investimento in zona Caab, fallirono infatti la Fortitudo e la società immobiliare Ripresa.

A dare notizia della morte di Sacrati è il Resto del Carlino.

Pur soffrendo di alcune patologie giovedì sera aveva ricevuto la visita delle figlie e sembrava stabile, ma il giorno dopo non rispondeva al telefono, è scattato l'allarme e sono intervenuti in casa carabinieri e 118, constatando il decesso. Il suo avvocato, Gabriele Bordoni, ha chiesto che sulla salma vengano fatti accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA