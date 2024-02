Ragazzo investito volontariamente dopo una rissa

Un ragazzo di 22 anni è finito all'ospedale all'alba di questa mattina dopo essere stato travolto da un'auto in un parcheggio alle porte di Piacenza. Il conducente della vettura pare lo abbia investito volontariamente subito dopo una violenta rissa scoppiata tra due gruppi in un locale notturno della zona. Il giovane ha riportato una grave frattura a una gamba ma non si trova in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini, ma al momento la questura di Piacenza non è in grado di fornire notizie al riguardo. Da una prima ricostruzione pare che intorno alle 5 due gruppi di giovani sudamericani che stavano festeggiando nel locale siano venuti alle mani. In breve la lite si è trasformata in una rissa all'esterno, e il 22enne pare che si stesse allontanando a piedi quando alle sue spalle è arrivato un suv Bmw che lo ha puntato e travolto. Dalla vettura sono poi scesi due giovani che sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Sul posto i mezzi del 118 e anche una squadra della polizia scientifica per i rilievi.



