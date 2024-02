Oltre un milione visitatori da luglio 2019 a Ferrara

Sono stati 1.197.160 i visitatori dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Ferrara da luglio 2019 a gennaio 2024, e 46 le mostre realizzate nei diversi monumenti, musei e luoghi di cultura: Castello Estense, Palazzina Marfisa d'Este, Museo Schifanoia, Biblioteca Ariostea, Casa Ariosto, Padiglione d'Arte Contemporanea, Palazzo Bonacossi e Palazzo dei Diamanti. Un ampio programma espositivo, presentato oggi alla stampa, frutto della collaborazione tra la Fondazione Ferrara Arte e il Servizio Musei d'Arte del Comune. "Il bilancio positivo delle attività museali di questi anni sottolinea il ruolo di Ferrara come città della cultura nelle sue numerose espressioni - commenta il sindaco Alan Fabbri - Nonostante le difficoltà negli anni della pandemia, la programmazione dell'offerta non è mai stata interrotta. I dati ripagano del grande impegno profuso nel riaprire gli spazi espositivi, alcuni oggetto di un'importante opera di riqualificazione e restauro, come Palazzo dei Diamanti chiuso per quasi due anni e ora restituito alla città più funzionale e fruibile. Allo stesso modo, il Padiglione d'Arte Contemporanea sarà presto sede dello Spazio Antonioni, museo permanente che celebrerà il regista ferrarese". Tra i prossimi appuntamenti a Palazzo dei Diamanti, la mostra dedicata alle geometrie visionarie di Escher, dal 23 marzo, e quella sul Cinquecento a Ferrara: Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso, dal 12 ottobre. Completano l'offerta espositiva le mostre monografiche, programmate al Castello Estense dal 6 luglio, dedicate al pittore ferrarese Antonio Maria Nardi, prolifico autore della prima metà del Novecento, e a Maurizio Bottoni, uno dei più autorevoli interpreti della figurazione contemporanea.





