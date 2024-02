Alluvione: sportelli d'assistenza per le domande di rimborso

Sportelli di assistenza per cittadini, tecnici e periti alle prese con le domande per i rimborsi per i danni subiti durante le alluvioni di quasi un anno fa: entreranno in funzione a Cesena, Faenza, Forlì e Ravenna-Lugo, saranno operativi da marzo tre giorni a settimana e forniranno supporto per la compilazione e la presentazione delle domande di contributi. Li ha disposti il commissario alla ricostruzione, generale Francesco Figliuolo come ulteriore misura per velocizzare l'erogazione dei contributi per imprese e famiglie. Questo tipo di aiuto, spiega la struttura commissariale, era un'esigenza fortemente sentita dai cittadini emersa dagli ultimi incontri sul territorio. Iniziativa, quest'ultima che sarà condotta anche nei comuni alluvionati di Toscana e Marche.

La funzione principale di questi sportelli sarà quella di assistere e aiutare le persone per l'istruttoria di primo livello a favore dei responsabili unici del procedimento dei Comuni, per la redazione delle perizie asseverate a favore dei tecnici abilitati, utili per la compilazione e l'inoltro delle domande di contributi da parte di famiglie e imprese tramite la piattaforma informatica 'Sfinge Alluvione 2023' della Regione Emilia-Romagna.

Dietro gli sportelli ci sarà personale della struttura commissariale e tecnici di Invitalia, agenzia del Ministero dell'Economia deputata alla fase istruttoria di secondo livello.





