A Carpi concertone per il 25 aprile, Brondi direttore artistico

Un grande concerto gratuito in piazza dei Martiri, il 25 aprile, per festeggiare il 79/o anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo: è l'iniziativa organizzata dal Comune di Carpi che ha stanziato 118mila euro per i costi di organizzazione e i compensi degli artisti, che si esibiranno sotto la direzione artistica di Vasco Brondi.

Il cast è in via di definizione: si sta infatti verificando la disponibilità di Nada, Massimo Zamboni, Francesca Michielin, Dario Brunori, ma anche degli scrittori Paolo Cognetti e Silvia Ballestra, per un lungo pomeriggio di note, poesia e letteratura.

Nei prossimi giorni saranno messi a punto i dettagli anche contrattuali dell'iniziativa, che dovrebbe svolgersi dalle 17 alle 20 circa, in una piazza allestita con un grande palco coperto vicino al teatro, rivolto verso il duomo, con gli spettatori disposti per il lato lungo del suggestivo spazio cittadino.



