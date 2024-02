Incidenti in A1, c'è chi scavalca per arrivare all'autogrill

Gente fuori dalle auto che telefona e cerca di avere informazioni per sapere il motivo del blocco dell'autostrada A1 e mostra al vicino sul telefonino le foto degli incidenti avvenuti a ripetizione questa mattina fra Fiorenzuola e Fidenza a causa della nebbia fitta. All'altezza dell'autogrill che passa sopra l'autostrada a Fiorenzuola c'è più rassegnazione che preoccupazione fra chi è riuscito ad arrivare al punto ristoro. "Sono stato in coda un'ora e adesso aspetto. Speriamo liberino presto" dice Giovanni che fa l'artigiano. "Guardi è così da un'ora", spiega la cassiera a un autotrasportatore. Chi ha la macchina sulla carreggiata di marcia si arrangia e scavalca per arrivare ai bagni del punto ristoro. E c'è anche stato chi non ha esitato a fare un pezzetto di strada contromano per arrivare al bivio fra l'area di servizio e il casello di uscita di Fiorenzuola.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA