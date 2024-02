Tensione, manganellate di polizia e carabinieri e lancio di oggetti da parte dei manifestanti in via della Fiera a Bologna, nei pressi della sede Rai regionale dove era in corso la manifestazione dei Giovani palestinesi.

La prima fila del presidio si è avvicinata agli agenti schierati, sono partite manganellate e colpi di scudo, e lancio di oggetti e petardi dalle retrovie del gruppo. La tensione si è alzata dopo che i manifestanti hanno detto che la Rai non aveva dato garanzia di non leggere tutto il documento proposto: i manifestanti si sono avvicinati e sono stati respinti con manganelli e scudi.

Video Protesta vicino alla sede Rai, manganellate a Bologna

"No alla propaganda sionista. Rai Radio televisione israeliana". È uno degli striscioni sorretto dai manifestanti che protestano contro la televisione pubblica dopo la "censura in tv del genocidio dei palestinesi da parte di Israele". In viale della Fiera sono diverse centinaia le persone che partecipano al presidio indetto dai Giovani Palestinesi di Bologna. Vigilato l'ingresso della sede, con 3 blindati di polizia e carabinieri.

Tante le bandiere della Palestina e i cartelli contro la Rai, come 'Rai Rete dell'Asse Israeliano'. Mentre i numeri del presidio continuano a crescere, il direttore della sede e il caporedattore della Tgr Emilia-Romagna sono scesi a parlare con i manifestanti, che hanno chiesto di poter leggere in tv un comunicato.



