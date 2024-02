F1:Leclerc 'Sapevo di Hamilton? Non ne parlo per rispetto Sainz'

"Abbiamo fatto un solo giro ed è difficile andare nel dettaglio, ma tutto è andato come ci aspettavamo, ed è un buon segno". A dirlo è Charles Leclerc, che commenta così a Sky la nuova Ferrari SF-24 svelata oggi. Il numero 16 della Ferrari ha parlato anche dell'arrivo di Lewis Hamilton a partire dal 2025: "Ora è importante concertarsi sul 2024 - ha detto Leclerc -. le discussioni di contratto non si fanno in una sera ed ero consapevole della possibilità dell'arrivo di Lewis. Innazitutto sono molto contento di aver rinnovato qui per tanti anni, la Ferrari è il team del mio cuore, hanno sempre creduto in me. È speciale. Per me continuare qui vuol dire tanto e spero di arrivare al mio primo titolo mondiale. Per rispetto di Sainz non vorrei commentare troppo la firma di Hamilton - ha aggiunto - Abbiamo vissuto tanti anni belli insieme, è stato ed è un grande compagno di squadra. Lewis è un campione, ma per ora sono compagno di Carlos".

Il monegasco parla poi della nuova monoposto: "Abbiamo fatto tanto lavoro sulla guidabilità, che lo scorso anno era stato un punto debole - Lo avevamo visto fin dal Bahrein che c'era qualcosa che non andava e, per questo progetto SF-24, ci siamo concentrati per migliorare questa caratteristica. I risultati sul simulatore sono stati ottimi, ora c'è da confermare i dati virtuali con quelli reali, così come c'è da confermare il feeling del simulatore in pista in Bahrein".



