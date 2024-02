Per l'Aeroporto di Bologna passeggeri su del 7,6% a gennaio

A gennaio 2024 l'Aeroporto Marconi di Bologna ha registrato 634.865 passeggeri, in aumento del 7,6% su gennaio 2023. Lo rende noto l'Aeroporto in una nota, spiegando che i passeggeri su voli nazionali sono stati 153.295, in crescita dell'8,8% sullo stesso mese del 2023, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 481.570, in aumento del 7,2% sul 2023.

I movimenti aerei sono stati 4.991, +7,5% su gennaio 2023, mentre sono state trasportate 3.499 tonnellate di merci per via aerea, +5,3%. Le tre destinazioni preferite di gennaio sono Catania, Tirana e Barcellona. La capitale albanese balza al secondo posto in classifica con un +46,7% su gennaio 2023, mentre Roma Fiumicino rientra in top ten grazie a una crescita dell'81,3%.



