Oltre 50mila visitatori per la cinquantesima ArteFiera

Si chiude con oltre 50mila visitatori l'edizione numero 50 di Arte Fiera, la più longeva fiera d'arte che si è svolta nel fine settimana a Bologna, sotto la direzione di Simone Menegoi ed Enea Righi.

Buono anche il successo di pubblico che hanno riscosso le iniziative di Art City che, ormai tradizionalmente, animano la città nei giorni della fiera.

Sono stati dieci i premi assegnati durante Arte Fiera 2024: il Premio Bper è andato a Stefania Galegati, con l'opera 'isola #49'; il Premio Officina Arte Ducati è stato assegnato ad Alberto Tadiello, con 'Ossicodone 2'; il Premio Marval Collection è stato assegnato a Guilherme Almeida, con le opere 'Destruiçao dos Mercados I', 'Tasha e Tracie' 'Destruiçao dos Mercados I, Jorge Aragao' Il Premio Angmac è stato conferito a Lia Rumma; il Premio Osvaldo Licini by Fainplast ha selezionato come finalista Claudio Coltorti; il Premio Rotary è stato assegnato alla galleria Zero; il premio Rotaract e Premio Andrea Sapone sono andati a Daniele Di Girolamo con l'opera 'Beautiful things fading away'; il premio The Collectors.Chain by Art Defender è stato assegnato a Milli Gandini, con l'opera 'La mamma è uscita (trittico #1)'; il Premio Collezione Righi è stato assegnato a Sabrina Mezzaqui con l'opera 'Punti di vista'; il Premio Studio Spada Partners è andato a Ruth Beraha con l'opera 'Visionarie'; il Premio Colophonarte è stato assegnato a Zerha Doğan Due, infine, le nuove opere che entreranno a far parte delle collezioni del Mambo, il museo d'arte Moderna di Bologna: Photomatic d'Italia (1973-74) di Franco Vaccari e 'Senza Titolo #15' (2023) di Chiara Camoni (Piacenza, 1974)



