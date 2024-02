M5s: ad assemblea E-R cartelli 'Nessuna alleanza con il Pd'

È una possibile alleanza con il Pd a occupare il dibattito della riunione del M5s dell'Emilia-Romagna a Faenza (Ravenna). "No, nessuna alleanza con questo Pd". È questo il testo dei cartelli mostrati dai partecipanti all'assemblea mentre il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, dal palco parlava di strategie per le prossime elezioni amministrative ed europee.

"Abbiamo coniato un'espressione, per evitare che tutti dicano 'sinistra, sinistra', no noi siamo nel campo progressista, siamo una forza progressista - ha assicurato Conte rivolgendosi alla platea - Questa formula ci deve dare la libertà, e ce la dobbiamo prendere, di poterci muovere nell'area progressista nel pieno rispetto e nella piena coerenza dei nostri principi e dei nostri valori. Senza che nessuno ci imponga un abito che ci sta stretto".

"Intellettuali e giornalisti ci chiedono 'dove state?'- aggiunge Conte - e si prendono competizioni elettorali altrui e ci chiedono di schierarci. La nostra identità è così forte che vi diciamo dove stiamo parlando di noi. Non c'è bisogno di andare a cercare altrove".

"A questi intellettuali, giornalisti o anche interlocutori politici che ci chiedono dove stiamo - aggiunge Conte - è facile rispondere: noi stiamo dalla parte della giustizia sociale, lavoriamo perché si possa recuperare risorse per operare una redistribuzione a favore di coloro che non hanno voce in capitolo e a favore di coloro che sono invisibili. Siamo dalla parte di chi vuole e deve investire per la sanità come abbiamo fatto in pandemia, investire in formazione e combattere per la precarietà - conclude - Siamo dalla parte della questione morale".



