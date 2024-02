Conte, M5s punta ad una coalizione vincente per le comunali

In vista delle prossime elezioni amministrative, che in Emilia-Romagna vedranno 226 Comuni e 5 capoluoghi di provincia andare al voto "ci siamo e speriamo di riuscire a realizzare una coalizione vincente, ovunque è possibile". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al suo arrivo alla riunione regionale del movimento dell'Emilia-Romagna a Faenza (Ravenna), rispondendo a chi gli chiedeva se ci siano alleanze strutturali in vista con il Pd. "È un test importante questo di primavera per l'Emilia-Romagna - aggiunge Conte - e noi siamo seduti a tutti i tavoli per dare il nostro contributo e confrontarci e siamo ovviamente disponibili per creare dei progetti per i capoluoghi di provincia e per i Comuni che siano utili per le rispettive comunità locale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA