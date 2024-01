Perla Uk in liquidazione tra 2 paesi,inedito post Brexit

Il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale de La Perla Global Management Uk, la società proprietaria del marchio e di tutti gli asset de La Perla nel mondo e basata a Londra, nonostante quasi tutti i dipendenti siano a Bologna. La decisione segue il sequestro della società il 12 gennaio. Il giudice delegato è Maurizio Atzori, i curatori Luca Mandrioli e Andrea Monari. La liquidazione giudiziale è la procedura che, col nuovo codice della crisi, ha sostituito il fallimento. La società è in liquidazione anche nel Regno Unito e per scongiurare la vendita degli asset il Tribunale aveva optato per il sequestro il 12 gennaio. Una situazione inedita: la Brexit impedisce l'applicazione della disciplina transfrontaliera e intanto in Italia è entrato in vigore il nuovo codice della crisi. La sensazione, tra gli addetti ai lavori, è che sarà necessario parlare coi liquidatori inglesi perché al momento entrambe le procedure hanno le mani legate. Ma la partita è all'inizio. "La procedura - dicono i sindacati - non rappresenta il "capolinea della società La Perla, in quanto il provvedimento non pregiudica in alcun modo la possibilità di successiva estensione di amministrazione straordinaria anche a La Perla Management Uk". I sindacati e i loro rappresentanti, il 19 gennaio, avevano chiesto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ma mancavano i requisiti perché, tra le altre cose, l'azienda ha meno di 200 dipendenti.

Requisito rispettato dalla controllata bolognese La Perla Manufacturing, su cui il Tribunale non si è ancora espresso : se dovesse dichiarare lo stato di insolvenza, si aprirebbe un periodo di osservazione con la nomina dei tre commissari: il Mimit ha individuato gli avvocati Francesca Pace, Francesco Paolo Bello e Gianluca Giorgi. Al termine di questo periodo potrebbe essere aperta la procedura di amministrazione straordinaria. E, a quel punto, nella procedura potrebbe essere attratta anche La Perla Global Management Uk, sempre che vi siano i requisiti e che nel frattempo non ci sia un accordo di qualche genere con la 'parte' inglese.



