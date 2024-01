Uomo trovato morto in strada a Parma, ipotesi malore

Il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita questa mattina attorno alle 7.20 in un piazzale alla periferia di Parma. Si tratta di un 35enne italiano di origini magrebine residente nella zona. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti per stabilire le cause del decesso. Al momento l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore improvviso che non ha dato scampo all'uomo. Sul posto anche il personale sanitario del 118.

