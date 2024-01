Offesero la memoria di Alessandra Matteuzzi, processo per altri cinque haters

Con l'accusa di aver infangato la memoria di Alessandra Matteuzzi altri cinque 'haters' andranno a processo a Bologna per diffamazione aggravata. La Procura, con il pm Bruno Fedeli, ha infatti citato in giudizio per il 17 ottobre due uomini e tre donne, dai 26 ai 66 anni, che sui social scrissero, dopo il delitto, commenti ritenuti offensivi verso la donna di 56 anni, assassinata il 23 agosto 2022 sotto casa, dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, 28enne.

Per i primi quattro, nei confronti dei quali erano state concluse le indagini della polizia postale, c'è già un'udienza in programma il 25 gennaio. La denuncia era partita dai familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. Nel secondo filone di 'haters' c'è anche una donna che nei mesi scorsi aveva chiesto un colloquio con l'imputato.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giovanni Pedrotti, Luca La Marca, Antonio Francesco Festa, Claudia Benvegnù e Alessandra Bonini. In Corte di assise è invece alle battute finali il processo per l'omicidio: lunedì concluderanno le parti civili e la difesa di Padovani, poi nell'udienza successiva i giudici pronunceranno la sentenza. La Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo.

