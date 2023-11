Mercato dei vignaioli indipendenti, 26mila presenze a Bologna

Con 985 vignaioli partecipanti e più di 26mila ingressi distribuiti nei tre giorni, si chiude la 12/a edizione del Mercato dei Vignaioli Indipendenti, per la prima volta negli spazi di BolognaFiere. Presenti anche due associazioni di vignaioli stranieri e 29 olivicoltori della Fioi.

I nuovi spazi fieristici di BolognaFiere hanno permesso di disporre gli stand in un contesto ampio luminoso e poco rumoroso, nonostante il grande afflusso di pubblico, favorendo gli incontri ai banchi, gli assaggi e anche gli spostamenti dei visitatori tra i corridoi.

"Buona la prima - dice Lorenzo Cesconi, presidente Fivi - verrebbe da dire, non fosse la dodicesima edizione di questo nostro Mercato dei Vini. Ma è la prima volta qui a Bologna, con risultati che ci rendono davvero molto soddisfatti: abbiamo dimostrato ancora una volta che il cuore di questa manifestazione sono le Vignaiole e i Vignaioli, che con i loro vini raccontano tanti tasselli del grande puzzle dell'Italia del vino".

"Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione bolognese del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti. Il numero di espositori e il clima di entusiasmo che si è creato attorno a questa manifestazione ci avevano già fatto ben sperare. La conferma è arrivata dai tanti visitatori accorsi in fiera e alle iniziative 'Fuori Mercato' promosse in città da Confcommercio Ascom e Amo. Il Mercato dei Vini è stato una festa corale e un importante momento di confronto tra gli operatori. Considero questo il primo passo di un percorso che ci vedrà impegnati per molto tempo accanto a Fivi", aggiunge il presidente di Bolognafiere Gianpiero Calzolari.



