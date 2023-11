Sassuolo: recuperato Henrique, dubbio Obiang

Con il recupero soprattutto di Henrique, l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, potrà scegliere per la trasferta di domenica a Empoli in una rosa in cui manca solo Alvarez e con l'unico dubbio legato alla presenza di Obiang.

Henrique potrebbe partire dall'inizio sulla linea mediana con Boloca. Nella difesa a quattro, Toljan e Vina possibili laterali con Ferrari-Erlic la coppia centrale, panchina per Tressoldi. In avanti alle spalle di Pinamonti, unica punta nel 4-2-3-1, sicuro Berardi a destra, con Castillejo e Defrel favoriti su Bajrami e Laurientè.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA