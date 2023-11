Tennis: Abodi, la finale di Sinner una pagina importante

Il ministro per lo Sport Abdrea Abodi pensa "positivo sull'Italia del tennis", ha detto a margine della presentazione a Rimini dell'indagine sulle ricadute degli eventi sportivi sull'economia del territorio presentata dalla Regione. "Abbiamo chiuso una pagina importante con la finale di Jannik Sinner e Novak Djokovic". "Ma fra qualche giorno scendiamo in campo a Siviglia per le finali di Coppa Davis e sono convinto - ha aggiunto - che lì, ancora una volta, tutta la squadra darà il massimo per raggiungere l'obiettivo. E comunque sarà un'esperienza meravigliosa, anche questa: il tennis, che è uno sport individuale, che si afferma e si manifesta nella sua dimensione a squadre".



