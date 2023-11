Renzi, in Regione E-R Pd chiarisca il suo disegno strategico

"Per quanto riguarda la Regione, la priorità è che il Pd da una lato chiarisca qual è il proprio disegno strategico, anche perché l'Emilia-Romagna è stata la fucina dell'ultimo congresso tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Decidano cosa fare da grandi, noi nel frattempo ci occupiamo della questioni concrete". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua tappa bolognese del tour 'Volare Alto'.

"La prima questione è che il governo non può annunciare di aver stanziato un sacco di soldi per le terre alluvionate e poi i ristori sono pari a zero o quasi - ha aggiunto Renzi - e questo vale per la Romagna e in prospettiva vale anche per la Toscana".

Quanto al nuovo gruppo di Italia Viva in Regione, "penso che sia tosto, bello forte - ha aggiunto Renzi - Giulia Pigoni sta facendo un grande lavoro insieme a Gerace e a Felicori, che è anche assessore. Abbiamo gli organismi eletti dal congresso, con Mazzetti che guida il partito a livello regionale qui a Bologna, abbiamo una parlamentare di primario valore come Naike Gruppioni anche per la sua esperienza imprenditoriale, abbiamo i sindaci, abbiamo una bella squadra che può fare un grande lavoro", ha concluso.



