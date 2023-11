Consiglio di Stato accoglie appello, Angelini sindaca Riccione

Il Consiglio di Stato, con una pronuncia datata 10 ottobre e di cui si attendeva l'esito, ha accolto l'appello presentato dalla coalizione di centro sinistra contro l'annullamento delle elezioni amministrative del 2022 a Riccione - vinte dalla stessa coalizione con la nomina a sindaca di Daniela Angelini - deciso dal Tar, lo scorso giugno, dopo il ricorso presentato dalla Lega per presunte anomalie nelle operazioni di voto. La decisione del Consiglio di Stato pone nuovamente Angelini e la sua Giunta alla guida della città romagnola tenuta, in questi mesi, dalla commissaria, Rita Stentella.

"Ha vinto Riccione, hanno vinto i riccionesi - scrive Daniela Angelini in una nota - che finalmente potranno riavere l'amministrazione che avevano scelto. In queste settimane ho lavorato insieme alla mia squadra, ai partiti e alle liste civiche che compongono la mia coalizione per mettere ulteriormente a punto idee e programmi. Ripartiamo subito, immediatamente: ci aspetta un grande lavoro per Riccione".

Quindi, aggiunge la sindaca riammesa nella sua funzione, "ringrazio la commissaria Rita Stentella e il subcommissario Alfonso Agostino Soloperto per il prezioso lavoro portato avanti in questi mesi. Ci siamo numerose volte confrontati e ho sempre avuto l'impressione di avere di fronte persone che avevano a cuore l'interesse della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA