Concerto Francesco Cavestri per la Halloween Night a JazzMi

Appuntamento di prestigio per il giovane musicista bolognese Francesco Cavestri, vent'anni, alla Triennale di Milano. Martedì 31 ottobre sarà protagonista della serata Halloween Night in occasione dell'ottava edizione della rassegna JazzMi: alle 18 una lezione/concerto in Sala Agorà, "Jazz e Hip- Hop due generi fratelli", condotta in solo piano, e alle 19.30 il concerto in trio all'interno del Teatro della Triennale, con cui la nuova generazione di jazz italiano formata dal trio di Cavestri darà il via al trittico di eventi dell'Halloween Night, che si concluderà con la performance della Sun Ra Arkestra, una delle formazioni più longeve nel panorama del jazz moderno. Cavestri sarà accompagnato da due musicisti tra i più promettenti della scena musicale hip-hop ed elettronica: il bassista Riccardo Oliva e il batterista Joe Allotta.

Dopo aver presentato il suo progetto in diverse città e festival sia in Italia - come il Bologna Jazz Festival, il Bravo Caffè e la Cantina Bentivoglio di Bologna, l'Alexanderplatz e la Casa del Jazz a Roma, Time in Jazz a Berchidda - che a Boston (Usa) al Wally's Jazz Club, e aver ricevuto il "Premio Strada del jazz 2023" come giovane pianista jazz che unisce presente e futuro, Cavestri continua il suo tour in una delle più prestigiose rassegne che riporta Milano al centro del jazz. E' del marzo 2022 il suo album d'esordio, Early 17, con nove tracce inedite e i featuring di Fabrizio Bosso e Silvia Donati, una combinazione di hip-hop, soul e R&B con elementi del jazz contemporaneo. Sbarcato giovanissimo negli Stati Uniti, ha avuto modo di frequentare la scena musicale newyorkese, esibendosi in contesti d'eccellenza come il Fat Cat e lo Smalls Jazz Club. Lo scorso luglio si è laureato a pieni voti al corso accademico pianoforte jazz del Conservatorio di Bologna.



