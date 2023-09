Catturavano i pesci con scariche elettriche, due denunciati

Ieri mattina all'alba i carabinieri forestali hanno sorpreso due bracconieri nel territorio comunale di Comacchio (Ferrara), in località Valle Pega, all'interno di una zona di ripopolamento interdetta alla pesca. Al termine dell'intervento sono stati sequestrati circa 350 chili di prodotto illecitamente catturato - 103 pesci tra carpe e siluri - suddiviso in due grandi casse di plastica all'interno di un'auto, anch'essa sequestrata con le reti utilizzate (lunghe circa 250 metri).

L'ispezione dei pesci ha evidenziato segni riconducibili a scariche elettriche. I due, di nazionalità rumena, sono stati denunciati per i reati di bracconaggio ittico, uccisione e maltrattamento animali.



