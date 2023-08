Alluvione: Figliuolo, una data per i ristori? Ora non so darla

"È inutile che io adesso venga a dare delle date. Non abbiamo date perché stiamo per mettere a punto le piattaforme e le procedure, dopo di che arriveranno le richieste e noi, con quello che abbiamo, facendo le proiezioni, andremo a chiedere anche altri fondi ed erogheremo i rimborsi.

Capisco che se uno vede che il commissario ha un portafoglio più ampio ha più fiducia, ma come ho detto per le somme urgenze 'guardate che arrivano e sono arrivati', anche per i ristori dei danni a famiglie e imprese arriveranno". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, rispondendo ad una domanda sulle tempistiche dei ristori a chi ha subito danni.

"Dobbiamo solo mettere a punto norme semplificate, con schemi e modelli di perizie, in modo che poi si possa celermente andare a rimborsare. Bisogna asseverare i danni e dobbiamo dare la modellistica, la daremo a breve. Io una data non ce l'ho. Non sono in grado di darla", ha aggiunto.

