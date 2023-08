Alluvione: Figliuolo, al lavoro per i rimborsi al 100%

"Stiamo affinando insieme alla Regione tre ordinanze, una per i soggetti attuatori, una per le famiglie e una per le imprese. Vogliamo perimetrare bene i danni da ristorare, per arrivare ai rimborsi fino al 100% come ha detto la presidente Meloni". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo, dopo l'incontro in Regione Emilia-Romagna con le parti sociali. "C'è richiesta di più risorse per famiglie e imprese. Quando avremo perimetrato" i danni, si agirà "nel più breve tempo possibile".

