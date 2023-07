Cuperlo, Schlein ha la capacità di governare la ricchezza del Pd

"Sento ripetere che la nuova segretaria andrebbe aiutata. Per me è paternalismo. Se il compito tocca a lei è perché negli anni passati non siamo stati capaci di aiutare noi stessi. 'Si sa che la gente da buoni consigli, se non si può più dare cattivo esempio', diceva Faber.

Il pluralismo non è mai un peso, ma il sentiero che allarga il consenso". Lo ha detto il deputato del Pd Gianni Cuperlo alla kermesse "Energia popolare" a Cesena.

"Un partito ha bisogno di libertà. Sapevo come sarebbe andato quel congresso ma ho deciso comunque di esserci. L'unità nasce dalle differenze. La segretaria ha la capacità di governare questa ricchezza, ma non perché ha vinto le primarie. Può e deve farlo perché è la segretaria di tutti e tutte noi", ha concluso.





