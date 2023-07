Il Liscio va online per candidarsi patrimonio Unesco

Un sito internet 'istituzionale' aperto alle testimonianze di tutta la comunità, anche per promuovere il Liscio come patrimonio immateriale dell'Unesco.

Partendo dalla peculiarità del Liscio, e cioè l'essere comunità, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del territorio, ha realizzato 'Vai Liscio', progetto di monitoraggio e valorizzazione di questa tradizione popolare, a partire dal sito www.vailiscio.it.

Obiettivo, favorire la condivisione e la raccolta di notizie, video, fotografie, documenti e curiosità di quest'immenso patrimonio e sostenere ulteriormente la sua candidatura a Patrimonio Immateriale Unesco.

Liscio, una parola che indica un genere di musica da ballo, noto in tutto il mondo, ma che significa anche varietà e peculiarità, poiché abbraccia la tradizione di una terra e di una comunità, quella degli emiliano-romagnoli, che fa tuttora dell'accoglienza e della convivialità le proprie ragioni di vita.

"Il progetto - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - nasce dall'esigenza di ricostruire la storia del Liscio, ma ancor più di sottolineare quanto oggi questa tradizione sia viva: non è solo un modo di fare musica o danzare, ma anche di vivere e condividere con calore, allegria, dedizione, ed è, oltretutto, un valore fortemente identitario.

'Vai Liscio': un'esortazione e un invito alle comunità locali, anche informali, e alla comunità di emiliano-romagnoli nel mondo, agli studiosi e a tutti gli appassionati a far vivere il Liscio".

'Vai Liscio' fa parte delle azioni che si stanno adottando per la costruzione del percorso indirizzato a sostenere, presso il ministero della Cultura, la proposta di candidatura del Liscio per la lista del Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Come evidenziato nella risoluzione adottata il 1/o marzo 2023 dall'Assemblea legislativa regionale.



