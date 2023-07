Unife partecipa a 'Colours' e stringe alleanze europee

Con un finanziamento di 14,5 milioni di euro è nata in Europa l'alleanza Colours (COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities / Università collaborative, innovative, sostenibili e regionali), voluta dalla Commissione europea e a rappresentare l'Italia è l'Università di Ferrara, che ha partecipato alla call per l'assegnazione del finanziamento insieme a otto università di diversi Paesi europei: Italia, Croazia, Francia, Germania, Lettonia, Macedonia, Polonia, Spagna e Svezia.

"Obiettivo dell'iniziativa della Commissione europea è stimolare la cooperazione nell'istruzione superiore tra Paesi europei per aumentarne la competitività, tramite 'alleanze' trasnazionali di università. Accogliamo con grande entusiasmo quindi la notizia di questo finanziamento che conferma il potenziale dell'alleanza cui Unife prende parte. Colours si propone di mettere la didattica e la ricerca al servizio dello sviluppo locale e regionale, per attrezzare i giovani, sia studenti che ricercatori, a diventare cittadini attivi in un mondo in profonda trasformazione e contribuire alla duplice transizione, verde e digitale, in modo inclusivo", dice la rettrice di Unife Laura Ramaciotti.

Un aspetto chiave del progetto è lo sviluppo dello spirito imprenditoriale in Europa. Questo sarà realizzato attraverso la didattica, ma anche tramite la creazione di un Student Entrepreneurship Centre che sarà coordinato dall'Università di Ferrara: il centro offrirà agli studenti e ai giovani ricercatori la possibilità di lanciare le proprie idee imprenditoriali e ricevere il supporto necessario per concretizzarle. Per questa operazione l'Ateneo ferrarese ha ottenuto 1,7 milioni di euro. (ANSA).