Schlein, serve un commissario che conosca i territori

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario" per la ricostruzione delle zone alluvionate.

"Serve chi conosce i territori e non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi di bottega o politici. Il governo faccia in fretta". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una diretta Instagram. (ANSA).