Ambiente: Comacchio caso di studio per la Comunità Europea

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - L'area di Comacchio diventa caso di studio per la Comunità Europea sul tema dell'ambiente costiero e del rischio idrogeologico. L'evoluzione che ha subito l'ambiente nel corso degli anni e la sua gestione in relazione alle attività umane e ai cambiamenti del clima, hanno portato la cittadina del Ferrarese a essere al centro di una visita-studio nell'ambito del progetto europeo Interreg It-Hr Resistance, cui l'Università di Ferrara partecipa come partner. L'obiettivo di Resistance, finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg Italia - Croazia, è infatti condividere le conoscenze e le esperienze di monitoraggio degli ambienti marini, costieri e fluviali per individuare, tra le buone pratiche già in uso, soluzioni congiunte per uno sviluppo più sostenibile dell'area dell'alto Adriatico, capitalizzando le conoscenze storiche di gestione del territorio per affrontare la sfida ai cambiamenti climatici.

Il progetto mette in rete Unife con l'Università Cà Foscari di Venezia, la Regione Emilia Romagna, la Fondazione Cetacea Onlus e diverse istituzioni croate (Općina Podstrana, Zdravi Grad, Healthy City e PI Sea and Karst, Kornati National Park). (ANSA).