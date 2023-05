A Bologna il concerto/spettacolo 'Il Giardino dei Dialoghi'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - La residenza del FontanaMIXensemble nell'Ex Chiesa di San Mattia a Bologna continua il 20 maggio alle 20.30 con il concerto/spettacolo "Il Giardino dei Dialoghi", che avrà come protagonisti il duetto di violini composto da Elicia Silverstein e Marco Serino. In programma musiche di Bela Bartok, Luciano Berio, Jean Marie Leclair, Gyorgy Ligeti e Marcello Panni.

Questo project-in-progress nasce dal sodalizio artistico tra la violinista statunitense e il violinista italiano e dalla passione comune di esplorare grandi pagine di musica strumentale per due violini. Prendendo come spunto i 34 duetti di Luciano Berio (che aveva in mente di scriverne 100), insieme alla sua idea di "ricordarsi il futuro", questo programma afferma la ricchezza, dinamicità e diversità di espressione che due violini riescono a raggiungere, portando alla luce la grande umanità dietro ogni virtuosismo. In un "giardino di dialoghi" con sentieri che si biforcano, i due strumentisti presenteranno al pubblico opere per un organico piuttosto raro ma pieno di possibilità; si navigherà fra le diverse "nascoste ragioni e occasioni personali" che hanno portato Luciano Berio, e diversi anni dopo Marcello Panni, a dedicare questi duetti ognuno ad una persona diversa, intitolandoli con il solo nome di battesimo: si ascolteranno dunque le dediche a Tatjana, a Marcello, a Jeanne, ma anche a Luciano e ad Oscar. Sarà poi il pubblico a collegare e ricamare questi diversi dialoghi, non solo attraverso le melodie dei due strumenti, ma anche attraverso il legame dei linguaggi e le tradizioni italiane e francesi, passate, presenti e future. (ANSA).