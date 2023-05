L'Emilia-Romagna attiva il numero verde per l'emergenza

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Per dare risposte alle domande della popolazione, la Regione Emilia-Romagna attiva da domani, venerdì 19 maggio, il numero verde 800 024662 che risponderà 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20.

È un sistema informativo, spiega la Regione, pensato a supporto dell'emergenza alluvione in corso e che, in questa fase, cercherà di rispondere ai quesiti e di indirizzare le persone ai giusti referenti. (ANSA).