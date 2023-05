Comunali: Correggio resta al Pd, Salsomaggiore va alla Lega

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - In Emilia-Romagna, fra due settimane, non ci saranno ballottaggi. Sia a Correggio, sia a Salsomaggiore Terme, gli unici comuni della regione sopra i 15mila abitanti chiamati al voto, il sindaco è stato infatti eletto al primo turno.

A Correggio prevale Fabio Testi, sostenuto dal Pd e da altre liste civiche con una percentuale vicina al 60%. Succede a Ilenia Malavasi, che ha lasciato il Comune perché eletta deputata.

Dopo dieci anni di guida Pd, invece, il centrodestra conquista Salsomaggiore Terme con Luca Musile Tanzi, vicino alla Lega, ma sostenuto in maniera unitaria da tutta la coalizione.

Anche lui ha agevolmente superato il 50% al primo turno. (ANSA).