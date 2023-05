(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Inaugurata a Riccione la mostra Marco Pantani e i Campionissimi, personale dell'artista e ex corridore professionista spagnolo Miguel Soro dedicata alle gesta dei fuoriclasse che hanno scritto la storia del ciclismo mondiale. Sotto le volte di Villa Franceschi - da domani fino al 4 giugno - saranno esposti i ritratti del 'Pirata' di Cesenatico, Marco Pantani e del Treno di Forlì, Ercole Bandini e, ancora, di Alfredo Binda e Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Magni, Jacques Anquetil e Felice Gimondi, Francesco Moser e Filippo Ganna.

Al taglio del nastro, nella città romagnola, presenti, tra gli altri, i familiari di Ercole Baldini, la presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti e il presidente del Gruppo Sportivo Emilia Adriano Amici che ha annunciato la partenza, proprio da Riccione, dell'edizione 2023 del Memorial Marco Pantani in programma il prossimo 16 settembre con l'arrivo posto, come di consueto, a Cesenatico al termine di un percorso che si snoderà per le strade e le colline di Romagna su cui il Pirata si allenava per preparare il Giro d'Italia e il Tour de France.

All'inaugurazione della mostra Soro - accompagnato dalle note di una fisarmonica - ha iniziato un ritratto del campione del mondo in carica Remco Evenepoel in gara, in questi giorni, al Giro d'Italia. (ANSA).