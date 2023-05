Torna a Bologna Bio to B-Industry Days, festeggia 10/a edizione

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Bio to B - Industry days, l'appuntamento di Biografilm Festival dedicato al networking tra professionisti dell'audiovisivo, festeggia dieci anni di attività e torna dal 14 al 17 giugno a Bologna. Uno tra i più importanti appuntamenti di confronto e aggiornamento del mercato audiovisivo documentario nazionale, Bio to B dal 2014 è cresciuto arricchendosi di nuovi appuntamenti e strumenti per supportare la possibilità di stare sul mercato di produttori e autori concentrandosi soprattutto sull'internazionalizzazione e favorendo la diffusione, il confronto e la vendita del prodotto nazionale in ambito europeo.

Parte del percorso fin qui svolto è raccolto in una retrospettiva con foto e contenuti delle passate edizioni e alcuni video di testimonianza. Il programma nei 3 giorni (15-16-17 giugno) dedicati al mercato dell'audiovisivo avrà tra i suoi contenuti un panel dedicato alla figura dell'Archive Producer, uno dedicato all'utilizzo della musica nel documentario, uno organizzato insieme a Fiadda Emilia-Romagna sull'accessibilità dei contenuti cinematografici.

Ci sarà la presentazione dei progetti in sviluppo in Emilia-Romagna, un focus di approfondimento sul gender gap insieme all'Associazione Women in Film Television and Media e molto altro potendo contare sulla presenza di Rai, Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà, Sky Documentary, Paramount e Warner Discovery, I Wonderfull e Mubi. Tra gli appuntamenti di Bio to B, un workshop dedicato ai produttori emergenti dell'Emilia-Romagna, la presentazione pubblica di 5 soggetti originali di documentario in cerca di produttore e How to sell your film to IWP, un inedito appuntamento su prenotazione in cui la casa di distribuzione I Wonder Pictures condivide consigli e indicazioni su come proporre al meglio i propri prodotti per farli entrare a far parte del suo listino. In questa decima edizione, il Bio to B Make It Real Award, riconoscimento per i professionisti che si sono distinti nel campo della produzione e distribuzione di film documentari, sarà assegnato a Philippa Kowarsky, fondatrice della società di distribuzione internazionale Cinephil. (ANSA).