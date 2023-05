Spray urticante in una scuola a Parma, in sei all'ospedale

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - Con lo spruzzo di uno spray al peperoncino a scuola sei persone (cinque studenti e un insegnante) sono finiti all'ospedale per essere medicati. E' successo, come riporta la Gazzetta di Parma, all'istituto professionale intitolato a Primo Levi, in città.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti al 118, l'episodio sarebbe successo all'intervallo, quando alcuni studenti hanno cominciato a sentire bruciore agli occhi al bar della scuola. Uno dei responsabili è stato individuato.

"Nella nostra scuola - racconta il preside Federico Ferrari - i problemi sono al biennio, da un po' di anni i ragazzi di 14-15 anni sono 'imbizzarriti'. Noi cerchiamo di tenerli dentro, includerli, perché abbiamo la consapevolezza che se li allontaniamo con sospensioni e bocciature, spesso l'alternativa è solo la strada. Una possibile soluzione sarebbe avere classi meno numerose, con venti ragazzi anziché trenta. Prime con 30-32 alunni sono poco gestibili anche da parte di insegnanti bravissimi come quelli che abbiamo qui". (ANSA).