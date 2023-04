Mattarella il 2 maggio a Cesena, 'sarà un giorno di festa'

"Sarà una giornata di festa": così il sindaco di Cesena Enzo Lattuca parlando della visita ufficiale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, martedì 2 maggio. Il Capo dello Stato sarà in visita a Cesena per festeggiare il 40esimo compleanno di Macfrut, fiera internazionale dell'ortofrutta, organizzata da Cesena Fiera.

Nella centrale piazza della Libertà sarà allestita un'anteprima dell'evento, partecipata dalle imprese della filiera ortofrutticola e del settore avicolo del territorio di Forlì-Cesena: 15 gli stand con le eccellenze del territorio proposte dalle principali aziende dei due settori interessati.

Al suo arrivo, previsto intorno alle 11, il presidente sarà ricevuto dal prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona, dal sindaco Lattuca, dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini. Dopo i saluti istituzionali, incontrerà gli imprenditori locali e, a seguire, sarà al Teatro 'A. Bonci' dove si terrà un convegno incentrato sull'agroalimentare, dal titolo 'Il valore dell'attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale'.

Al termine del convegno infatti il Capo dello Stato, a bordo della sua auto, raggiungerà la Biblioteca Malatestiana per visitare, in forma riservata, l'Aula del Nuti. (ANSA).