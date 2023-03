La camera ardente per Marescotti a Bagnacavallo

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - La camera ardente dell'attore Ivano Marescotti, morto ieri a 77 anni, sarà allestita nella sala Oriani dell'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo (Ravenna), domani, martedì 28 marzo dalle 14 alle 18 e mercoledì 29 dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Il Comune informa che verranno raccolte offerte per lo Ior.

Alle 16.30 il feretro partirà per Ravenna per la cremazione.

(ANSA).