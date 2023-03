A Modena cade dalla scala e resta infilzato nel cancello

(ANSA) - MODENA, 23 MAR - Un uomo di 78 anni è rimasto infilzato in una delle punte di ferro del cancello della sua abitazione a Sassuolo a seguito di una caduta dalla scala mentre potava una pianta. L'incidente domestico, in via Tartini, è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30. Per soccorrere l'anziano sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Il 78enne è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara. (ANSA).