Mafie: Patto della legalità tra Assemblea E-R e Libera

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e l'Associazione Libera hanno siglato il "patto della legalità", un accordo finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza sulla prevenzione e sul contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, facilitare la comprensione del fenomeno mafioso e promuovere la cultura della legalità attraverso attività divulgative, con particolare attenzione ai più giovani. La convenzione è stata firmata dalla presidente dell'Assemblea Emma Petitti e da Daniele Borghi presidente di Libera Emilia-Romagna e fa da preludio alla 'Settimana della legalità', in programma dal 20 al 27 marzo.

Sette giorni di incontri, seminari e approfondimenti, per parlare di cittadinanza attiva nonché presentare buone pratiche per riconoscere e contrastare le mafie.

Fra gli appuntamenti in programma, mercoledì 22 marzo è prevista un'iniziativa organizzata dall'Assemblea legislativa, in collaborazione con Libera e il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, rivolta ad alcune classi delle scuole superiori. Sempre il 22 marzo, al pomeriggio, si terrà un webinar sulle misure di prevenzione amministrative, nel quale interverrà Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), e, nel corso della seduta della commissione Cultura, scuola e legalità, sarà presentata la ricerca "Bande giovanili di strada in Emilia-Romagna tra marginalità, devianza e insicurezza urbana". Altri eventi da segnalare: lunedì 20 marzo al Liceo artistico Arcangeli di Bologna l'iniziativa "Liberi dalle mafie. Studenti e docenti contro ogni forma di mafia e corruzione in Emilia-Romagna"; martedì 21 marzo al Polo Tecnico Professionale di Lugo (Ravenna) l'iniziativa "I ragazzi incontrano Mafie Sotto Casa"; giovedì 24 marzo al Teatro Comunale Dell'Osservanza di Imola il seminario "La mafia raccontata a due voci"; infine, venerdì 25 marzo nell'Aula Magna dell'Istituto Istruzione Superiore Meucci di Carpi (Modena) la presentazione del libro "Il mio amico Giovanni" di Pietro Grasso e l'incontro con l'autore.

La settimana della legalità è organizzata in collaborazione con Upi, Libera e conCittadini, il progetto di cittadinanza attiva dell'Assemblea legislativa. (ANSA).