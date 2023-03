Covid: stabili contagi e ricoveri, ancora 25 morti

Sono sostanzialmente stabili, in Emilia-Romagna, i numeri relativi all'andamento della pandemia: nell'ultima settimana, secondo i dati diffusi dal bollettino della Regione, ci sono stati 1.742 nuovi casi di positività, un centinaio in meno rispetto alla settimana scorsa. Sono morte 25 persone, tredici delle quali nel Bolognese.

Nelle terapie intensive degli ospedali della Regione ci sono attualmente 25 pazienti ricoverati (due in più rispetto a sette giorni fa), mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 445 (-25). (ANSA).