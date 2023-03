Cosmetica: con Marchesini arriva intelligenza artificiale

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - L'intelligenza artificiale al servizio della cosmetica. È questa l'innovazione che Marchesini Beauty Group e Sea Vision Group hanno presentato a Cosmopack, fiera che si in contemporanea con il Cosmoprof a Bologna.

Protagonista dello stand del noto gruppo emiliano, proprio gli algoritmi dell'intelligenza artificiale applicati al controllo visivo dei rossetti.

"Il problema di analizzare la qualità dei rossetti è molto complesso - spiega Alessandro Ferrari, amministratore di Sea Vision Group - : ci sono migliaia di forme, colori e combinazioni diverse che rendono difficile definire delle regole chiare di analisi. Ciò che facciamo applicare sono algoritmi basati sul machine learning che permettono di apprendere per esperienza che quali siano i difetti" inclusi quelli "quasi invisibili, come graffi o segni" e quali invece siano i prodotti ottimali. Una tecnologia che è applicabile anche ad altri settori del mondo beauty e più in generale alla farmaceutica o ad altri comparti del mondo industriale. (ANSA).