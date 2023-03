In mostra i 'Paesaggi elettrici, da Bologna al mare'

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Visioni industriali, scenari urbani, campagne, fabbriche e paesaggi marini accompagnano il percorso di immagini che partono da Bologna e arrivano al mare nella mostra 'Paesaggi elettrici, da Bologna al mare', che viene inaugurata in Assemblea legislativa (viale Aldo Moro 50, Bologna) il 17 marzo alle 11.

L'autore Daniele Cestari, con questa esposizione a cura di Roberto Pagnani, presenta una nuova forma di dialogo tra la cultura tecnologica e quella artistica, due culture tradizionalmente non comunicanti che si uniscono nel denominatore comune: l'elettricità. Il fascino delle opere risiede nell'uso della materia, delle sovrapposizioni di plastiche e carte, di contaminazione tra fotografia e pittura, dove l'uso del colore è portato a toni fluorescenti. Daniele Cestari partecipa in modo significativo a un percorso di ricerca di nuove forme espressive in un panorama artistico che già dal secolo scorso era stato affascinato dal fenomeno nuovo, intangibile e misterioso dei "paesaggi elettrici". La mostra sarà visitabile fino al 3 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 con ingresso libero. (ANSA).