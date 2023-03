Il roadshow di We make future fa tappa a Praga e Berlino

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - Prosegue il roadshow internazionale, il progetto itinerante del Wmf - We Make Future, che mira a promuovere l'innovazione made in Italy nel mondo rafforzando le connessioni tra Paesi, in particolare tra aziende, startup, istituzioni, innovatori e investitori. Dopo le tappe dell'anno scorso a Vienna, Valencia, Salonicco e Il Cairo, e l'ultima del 15 marzo a Tirana, l'iniziativa del festival sull'innovazione tecnologica e digitale si appresta ad approdare a Praga il 19 aprile e a Berlino il 27 aprile.

Nelle due capitali si terranno una serie di eventi in collaborazione con realtà locali, focalizzati sull'innovazione digital-tech con lo scopo di favorire la rete tra i centri di innovazione dei singoli Paesi con l'obiettivo di promuovere progetti tra l'Italia e il mondo, oltre alle eccellenze dell'innovazione made in Italy. Una serie di appuntamenti che vedrà l'apice il prossimo 15-17 giugno alla fiera di Rimini.

"L'international Roadshow del Wmf nasce come progetto di cooperazione globale: uno strumento che opera da ponte tra più Paesi che, insieme, costituiscono una vallata dell'innovazione dove istituzioni, startup e cittadini lavorano insieme per rispondere alle grandi sfide globali che ci attendono", spiega Cosmano Lombardo, ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf.

Tra le tappe future del roadshow, in programma nella seconda parte dell'anno, già confermate Zagabria, Belgrado e Salonicco, mentre si profilano altre tappe per il 2024, con le prime annunciate in Bosnia ed Egitto. Ed è stata istituita una call-for-cities internazionale che consentirà di candidare la propria città per ospitare il Wmf. (ANSA).