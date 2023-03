25 aprile: Istituto Parri cerca film sulla Resistenza

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - L'Istituto storico 'Parri' di Bologna cerca opere audiovisive realizzate da giovani registi e registe che raccontino il ventennio fascista, la Seconda guerra mondiale o la Resistenza. Lancia una sorta di "call for movies", per lavori editi o inediti del genere documentario o opera di finzione, cortometraggi, mediometraggi o lungometraggi, che poi andranno a riempire di contenuti una proiezione pubblica "resistente", in programma proprio al Parri il prossimo 25 aprile.

L'Istituto vuole così dare vita al percorso di celebrazioni degli 80 anni della Resistenza, la cui data simbolica di inizio cade dopo l'8 settembre 1943 e culminerà con il 25 aprile 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione. L'obiettivo è quello di costruire "un grande cartellone collettivo, di eventi, laboratori, proiezioni, mostre e tanto altro ancora per raccontare l'esperienza corale che fu la Resistenza: fatta da partigiani e staffette, uomini e donne, giovani e anziani, operai, contadini, soldati dalle più variegate esperienze politiche e sociali, italiani e non solo", sottolinea una nota.

Testimonial dell'iniziativa è la regista bolognese Giulia Giapponesi che lo scorso anno ha firmato il film "Bella Ciao - Per la libertà": "Nonostante il passare del tempo la settima arte non si stanca di parlare di Resistenza - commenta - Dopo la pandemia, e lo scoppio della guerra in Europa, il pensiero contemporaneo corre sempre più spesso a quegli uomini e donne che oggi sono diventati quasi eroi dei miti, e che stanno lì a spronarci a ritrovare il coraggio di unirci contro le privazioni di libertà". Le opere devono essere inviate entro il 15 aprile.

(Per informazioni: redazione@istitutoparri.it). (ANSA).