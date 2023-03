Incidente e auto in fiamme, muore carbonizzato nel Reggiano

Un uomo è morto carbonizzato nella sua auto andata in fiamme dopo un incidente stradale nel Reggiano. È accaduto intorno alle 5, a Fellegara di Scandiano, in via Molinazza. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per identificare la vittima. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente alla guida di una Fiat Tipo è improvvisamente uscito di strada, per cause ancora da accertare, andando a sbattere contro un albero.

L'impatto avrebbe provocato l'incendio. L'uomo è rimasto imprigionato nell'abitacolo e ha perso la vita avvolto dal fuoco. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco.