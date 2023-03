'Brevi interviste con uomini schifosi di Wallace' a Bologna

Tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore statunitense David Foster Wallace, "Brevi interviste con uomini schifosi" arriva al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 16 al 19 marzo prossimi (giovedì e venerdì ore 20.30; sabato ore 19; domenica ore 16) nella messa in scena del regista e drammaturgo argentino Daniel Veronese. Sul palco, due apprezzati interpreti del teatro e del cinema italiano, Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Veronese ha selezionato otto dei ventitre racconti dell'opera di Wallace, scritta nel 1999, tracciando una propria linea drammaturgica, che va a delineare il maschio contemporaneo come un essere debole, incapace di relazionarsi con le donne, se non ricorrendo al cinismo e alla violenza. Il pubblico è così portato a osservare da vicino le perversioni e le meschinità di uomini-mostri: dal marito che disprezza, deride e insulta la moglie perché lo sta lasciando, al ragazzo che vanta la propria infallibilità con le ragazze, fino a colui che usa la propria deformazione per portarsi a letto quante più donne possibili. Una perturbante galleria di diversi tipi umani e delle loro deviate relazioni, narrati attraverso quello humor intriso di drammaticità e ferocia tipico di Wallace. Gli otto racconti vengono trasposti in scena nella forma del monologo, del soliloquio e del dialogo. I due attori Lino Musella e Paolo Mazzarelli, dal 2009 già al lavoro insieme in compagnia, si alternano nei ruoli del maschile e del femminile, costruendo un'alta tensione dialettica che fa emergere tutte le fragilità, le gelosie, i desideri ossessivi di possesso, la manipolazione e le violenze insiti nell'affettività maschile. Ne escono ritratti di uomini miserabili e sterili, incapaci di amare davvero, raccontati con disturbanti risvolti tragicomici che consegnano al pubblico momenti di ilarità e di turbamento al tempo stesso.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro di Napoli, Marche Teatro, Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria, con il sostegno di Timbre 4, Buenos Aires e Teatro di Roma. (ANSA).