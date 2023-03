Rave nel Bolognese, 43 misure di prevenzione, 946 denunciati

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - A quasi un anno di distanza dal rave che si è svolto ad Argelato, nel Bolognese, tra il 23 e il 25 aprile, il questore di Bologna, Isabella Fusiello, e Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, hanno diffuso i risultati dell'attività istruttoria svolta in sinergia tra la divisione anticrimine della Polizia e la compagnia di San Giovanni in Persiceto dei Carabinieri. In tutto, sono state eseguite 43 misure di prevenzione - di cui 36 fogli di via dal comune di Argelato per chi risiede fuori dal territorio e 7 avvisi orali per chi è residente in zona - e sono state denunciate, a vario titolo, 946 persone per invasione di terreni ed edifici e disturbo della quiete pubblica.

"Si tratta della prima volta di una misura del genere in Emilia-Romagna - ha detto Fusiello - Sono misure emesse in tempi brevi che dovrebbero costituire da deterrente per un'ulteriore partecipazione ad altri rave". La festa illegale si era svolta in un ex zuccherificio, un'area di oltre 300 metri, e i partecipanti, provenienti da molte regioni del Paese e anche dall'estero, erano circa 5mila. Le forze di polizia (in quei giorni molti agenti erano impegnati al Gran Premio di Imola) erano intervenute in seguito alla richiesta di intervento immediato da parte della sindaca di Argelato, Claudia Muzic.

Santovito ha sottolineato che per l'occasione sono stati impiegati oltre 100 carabinieri e ha spiegato come si tratta di una "misura di tutela del territorio particolarmente qualificata". Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno mediato con l'organizzatore (al quale hanno sequestrato l'impianto di riproduzione della musica) e Santovito ha ricordato che "c'è stata ottima e proficua attività di mediazione" e che "appena arrivati abbiamo creato delle vie libere di percorrenza che sarebbero state utilizzate per altri contingenti in arrivo e anche i per mezzi di soccorso. Tutto si è svolto bene ed è stato assicurato il deflusso senza problemi".

