L'Università di Bologna laurea ad honorem Liliana Segre

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - La senatrice Liliana Segre sarà laureata ad honorem in scienze filosofiche dall'Università di Bologna. Il rettore Giovanni Molari le consegnerà, a casa, il diploma venerdì 3 marzo alle 16: alla cerimonia parteciperanno anche la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e la professoressa Marina Lalatta Coserbosa, in rappresentanza del dipartimento di filosofia.

Il conferimento della laurea, si legge nelle motivazioni, "vuole essere un ringraziamento e una promessa, al tempo stesso: la promessa di raccogliere uno dei tantissimi testimoni che la storia di vita e l'impegno civile, morale e culturale della senatrice Segre porgono alla nostra società democratica, e di passarlo a nostra volta, per quello che possiamo, nell'attività culturale alla quale con il nostro lavoro siano chiamati a dare il più sincero e serio contributo".

"Poche figure del nostro presente - ha detto il rettore - suscitano tanta ammirazione e riconoscenza quanto la senatrice Segre. Ho sostenuto con convinzione ed entusiasmo questa proposta di laurea ad honorem, che è un riconoscimento sentito e doveroso a un'impareggiabile azione di testimonianza, di custodia e trasmissione della memoria, di sollecitazione al rispetto e alla concreta realizzazione dei valori che improntano la nostra Costituzione. Siamo molti grati alla Senatrice Segre per aver accettato con gioia il riconoscimento: sarà un onore averla fra i nostri laureati ad honorem".

La cerimonia di conferimento della laurea sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube dell'Università. (ANSA).