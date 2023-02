Calcio: mostra a Molinella per i 100 anni di Augusto Magli

(ANSA) - MOLINELLA (BOLOGNA), 24 FEB - A 100 anni dalla nascita di Augusto Magli, calciatore centrocampista della Fiorentina e della Nazionale, la sua città natale, Molinella, nella Bassa bolognese, lo ricorda con una mostra in Auditorium dal 4 al 14 marzo.

Esposte 100 fotografie e altrettanti documenti d'archivio raccontano la carriera di Augusto Magli, dai primi calci con la maglia del Molinella nel 1938, all'esordio in Serie A con la Fiorentina nel 1941. Tredici anni in viola, poi l'Udinese dal 1954 al 1957, e infine la Roma, dove Magli ha chiuso con il calcio nel 1958. In mezzo la Nazionale, con la quale Magli ha disputato i Campionati del Mondo del 1950.

Al termine della sua carriera, Magli si trasferì a San Paolo del Brasile, dove è morto nel 1998.

All'inaugurazione della mostra, il 4 marzo, dove verrà presentato anche il libro-catalogo, saranno presenti tra gli altri autorità cittadine e giornalisti del Resto del Carlino e della Nazione. (ANSA).